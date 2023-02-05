Черговий поєдинок за участі команди з Кіровоградщини на зимових зборах.
фото ФК Олександрія
05 лютого 2023, 09:34
Олександрія продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.
У попередній зустрічі команда Руслана Ротаня поступилась македонському Шкупі з рахунком 1:2.
У прийдешній грі "поліграфи" зіграють проти віце-чемпіонів Грузії — Динамо з міста Батумі.
Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього олександрійський колектив орендував центрального захисника в лідерів поточного сезону УПЛ.