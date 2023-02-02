Футболіст продовжить кар'єру в клубі з Кіровоградської області.
Сергій Логінов, офіційний сайт Олександрії
02 лютого 2023, 15:20
Центральний півзахисник Дніпра-1 Сергій Логінов продовжить кар'єру в Олександрії. Клуб з Кіровоградської облвсті орендував українця. Про це повідомляє офіційий сайт команди.
Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.
Сергій Логінов грав за клуби: Динамо-2, Прикарпаття, Судува»(Литва), Кремінь, Ворскла, Волинь та Дніпро-1.
У складі збірної України U19 став чемпіоном Європи 2009 року.
Раніше повідомлялось, що Дніпро-1 орендував вінгера Інтернасьоналя.