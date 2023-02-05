Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Одеси на зимових зборах.

Одеський Чорноморець продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.

У попередній зустрічі команда Романа Григорчука перемогла Шахтар із Караганди з рахунком 2:1.

У прийдешній грі "моряки" зіграють проти молодого клубу з Узбекистану під назвою Турон, який було засновано в 2017 році. Наразі команда тільки-но встигла пробитись до "елітного" дивізіону.

Стартовий свисток матчу пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього одеський колектив підписав екс-півзахисника Львова.