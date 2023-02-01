Україна

Колишній гравець Львова продовжить кар'єру в одеському клубі.

Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Олександром Васильєвим.

Деталі угоди із 28-річним опорним хавбеком не розголошуються.

Першу частину сезону Васильєв провів у складі Львова, де відіграв 13 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що для одеського клубу це вже четвертий новачок під час зимової перерви.