Колишній гравець Львова продовжить кар'єру в одеському клубі.
Олександр Васильєв, ФК Чорноморець
01 лютого 2023, 21:19
Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Олександром Васильєвим.
Деталі угоди із 28-річним опорним хавбеком не розголошуються.
Першу частину сезону Васильєв провів у складі Львова, де відіграв 13 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Зазначимо, що для одеського клубу це вже четвертий новачок під час зимової перерви.