Відомий інсайдер не став називати прізвище гравця.
Фабріціо Романо, Sports Brief
08 лютого 2023, 08:25
Разом із повідомленням про придбання донецьким Шахтарем голкіпера полтавської Ворскли Дмитра Різника за 3 млн євро, відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо залишив ще один доволі цікавий допис.
Журналіст розповів про бажання "гірників" залучити до власного складу центрального захисника з доволі екзотичної, як для трансферної політики донецького клубу, країни — Чилі.
Ідеться про гравця національної збірної цієї країни, однак Романо при цьому не став називати жодних прізвищ.
Останнім часом у складі команди аргентинського фахівця Едуардо Беріссо виступали 28-річні Пауло Діас із Рівер Плейту та Гільєрмо Маріпан із Монако, а також 25-річний Фансіско Сьєрральта з Вотфорда.