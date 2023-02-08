Україна

Відомий інсайдер не став називати прізвище гравця.

Разом із повідомленням про придбання донецьким Шахтарем голкіпера полтавської Ворскли Дмитра Різника за 3 млн євро, відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо залишив ще один доволі цікавий допис.

Журналіст розповів про бажання "гірників" залучити до власного складу центрального захисника з доволі екзотичної, як для трансферної політики донецького клубу, країни — Чилі.

Ідеться про гравця національної збірної цієї країни, однак Романо при цьому не став називати жодних прізвищ.

Останнім часом у складі команди аргентинського фахівця Едуардо Беріссо виступали 28-річні Пауло Діас із Рівер Плейту та Гільєрмо Маріпан із Монако, а також 25-річний Фансіско Сьєрральта з Вотфорда.