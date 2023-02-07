Воротар змінить клуб у найближчий час.
Дмитро Різник, getty images
07 лютого 2023, 23:41
Шахтар вже давно цікавився голкіпером Ворскли Дмитром Різником та зміг домовитись про його трансфер. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Стверджується, що чинний чемпіон України заплатить полтавцям близько 3 мільйонів євро плюс бонуси. Це буде угода на постійній основі.
Зазначимо, що в цьому сезоні 24-річний голкіпер провів 17 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 24 м'ячі. Чотири поєдинки завершились без пропущених голів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус виявляє інтерес до основного голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна, контракт якого діє до літа 2024 року.