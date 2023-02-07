Україна

Воротар змінить клуб у найближчий час.

Шахтар вже давно цікавився голкіпером Ворскли Дмитром Різником та зміг домовитись про його трансфер. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Стверджується, що чинний чемпіон України заплатить полтавцям близько 3 мільйонів євро плюс бонуси. Це буде угода на постійній основі.

Зазначимо, що в цьому сезоні 24-річний голкіпер провів 17 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 24 м'ячі. Чотири поєдинки завершились без пропущених голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус виявляє інтерес до основного голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна, контракт якого діє до літа 2024 року.