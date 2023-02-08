Черговий поєдинок за участі команди з Донецька на зимових зборах.
фото ФК Шахтар Донецьк
08 лютого 2023, 09:00
Донецький Шахтар продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі команда Ігора Йовічевіча зіграла внічию проти словенського Марибору з рахунком 4:4.
У прийдешній грі "помаранчево-чорні" зіграють проти п’ятиразового чемпіона Боснії і Герцеговини — Сараєва, який у поточному сезоні йде на п’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 16:30 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього донецький колектив придбав воротаря полтавської Ворскли.