Черговий поєдинок за участі команди з Кіровоградщини на зимових зборах.
фото ФК Олександрія
08 лютого 2023, 09:48
Олександрія продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.
У попередній зустрічі команда Руслана Ротаня поступилась грузинському Динамо з Батумі з рахунком 2:4.
У прийдешній грі "поліграфи" зіграють проти чемпіона Литви — Жальгіріса, який у поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього олександрійський колектив орендував захисника Дніпра-1.