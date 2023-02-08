Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Кіровоградщини на зимових зборах.

Олександрія продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.

У попередній зустрічі команда Руслана Ротаня поступилась грузинському Динамо з Батумі з рахунком 2:4.

У прийдешній грі "поліграфи" зіграють проти чемпіона Литви — Жальгіріса, який у поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього олександрійський колектив орендував захисника Дніпра-1.