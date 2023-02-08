Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 лютого 2023, 16:30.

У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, донецький Шахтар розгромив Сараєво, що є представником чемпіонату Боснії та Герцеговини.

Підопічні Ігора Йовичевіча відправили у ворота суперника чотири безвідповідні м'ячі, на успішній ноті завершивши тренувальний цикл у Туреччині.

Наступним пунктом відправлення для Шахтаря стане Польща, де "гірники" продовжать свою підготовку до поновлення офіційних матчів, першим із яких стане зустріч із Ренном у плей-оф Ліги Європи (16 лютого).

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Шахтар — Сараєво на зборах у Туреччині:

Шахтар - Сараєво (Боснія і Герцеговина) 4:0

Голи: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37

Шахтар: Трубін – Михайліченко (Топалов, 65), Матвієнко, Бондар, Конопля (Козік, 71) – Степаненко, Бондаренко – Судаков (Джурасек, 69), Криськів, Зубков – Траоре (Сікан, 77).

Сараєво: Сахінович – Врсаєвич, Сербечич, Мартинович, – Аврамовські, Балта, Салчин, Варешанович – Жилькич, Ренан, К’єремех.