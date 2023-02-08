Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 лютого 2023, 16:30.
Фото: ФК Шахтар Донецьк
08 лютого 2023, 21:15
У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, донецький Шахтар розгромив Сараєво, що є представником чемпіонату Боснії та Герцеговини.
Підопічні Ігора Йовичевіча відправили у ворота суперника чотири безвідповідні м'ячі, на успішній ноті завершивши тренувальний цикл у Туреччині.
Наступним пунктом відправлення для Шахтаря стане Польща, де "гірники" продовжать свою підготовку до поновлення офіційних матчів, першим із яких стане зустріч із Ренном у плей-оф Ліги Європи (16 лютого).
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Шахтар — Сараєво на зборах у Туреччині:
Шахтар - Сараєво (Боснія і Герцеговина) 4:0
Голи: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37
Шахтар: Трубін – Михайліченко (Топалов, 65), Матвієнко, Бондар, Конопля (Козік, 71) – Степаненко, Бондаренко – Судаков (Джурасек, 69), Криськів, Зубков – Траоре (Сікан, 77).
Сараєво: Сахінович – Врсаєвич, Сербечич, Мартинович, – Аврамовські, Балта, Салчин, Варешанович – Жилькич, Ренан, К’єремех.