Україна

Клуб оголосив наступного спаринг-партнера.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про ще один товариський поєдинок. Суперником команди Патріка ван Леувена стане чинний лідер чемпіонату Данії Норшелланн.

Матч відбудеться 10 лютого та розпочнеться о 10:00 за київським часом.

До цього на зборах Зоря вже грала проти команди з Данії. Вони зіграли у нульову нічию проти Горсенса. Норшелланн, до слова, грав нещодавно проти Металіста 1925, здобувши перемогу (1:0).

Раніше повідомлялось, що 9 лютого Зоря проведе товариський поєдинок проти Алашкерту.