Черговий поєдинок за участі команди з Кривого Рогу на зимових зборах.
фото ФК Кривбас
09 лютого 2023, 08:20
Криворізький Кривбас продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі команда Юрія Вернидуба перемогла молдавський Шериф із рахунком 2:1.
У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти п’ятиразового чемпіона Узбекистану — Нефтчі Фергана, яка в минулому сезоні фінішував на дев’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (14 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 16:30 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього криворізький колектив завершив відносини з центральним захисником.