Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Кривого Рогу на зимових зборах.

Криворізький Кривбас продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Юрія Вернидуба перемогла молдавський Шериф із рахунком 2:1.

У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти п’ятиразового чемпіона Узбекистану — Нефтчі Фергана, яка в минулому сезоні фінішував на дев’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (14 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього криворізький колектив завершив відносини з центральним захисником.