Захисник продовжить кар'єру у Вірменії.
Іван Зотько, фото Урарту
04 лютого 2023, 15:17
Захисник Іван Зотько після відходу з Кривбасу взимку знаходився в пошуках нового клуба.
Як повідомляє офіційний сайт Урарту, український футболіст підписав контракт, але строк дії угоди не розголошується.
Зазначимо, що за цю вірменську команду виступає доволі багата українських гравців — Вадим Парамонов, Дмитро Хльобас та Євген Цимбалюк.
За Кривбас Зотько відіграв вісімнадцять поєдинків.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній форвард Арсеналу перебрався до Урарту.