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Захисник продовжить кар'єру у Вірменії.

Захисник Іван Зотько після відходу з Кривбасу взимку знаходився в пошуках нового клуба.

Як повідомляє офіційний сайт Урарту, український футболіст підписав контракт, але строк дії угоди не розголошується.

Зазначимо, що за цю вірменську команду виступає доволі багата українських гравців — Вадим Парамонов, Дмитро Хльобас та Євген Цимбалюк.

За Кривбас Зотько відіграв вісімнадцять поєдинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній форвард Арсеналу перебрався до Урарту.