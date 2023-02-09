Україна

Керманич прокоментував успішну гру на зборах.

Напередодні криворізький Кривбас здолав багаторазового чемпіона Молдови — Шериф, у рамках товариського поєдинку на зимових зборах (2:1).

Головний тренер українського колективу Юрій Вернидуб після завершення гри прокоментував зустріч проти своєї колишньої команди.

"По-перше, дуже вдячний нашим діткам, які сьогодні нас прийшли підтримати тут, у Туреччині. Це дуже класно, у мене немає слів. Низький їм уклін за те, що вони приїхали сюди підтримати наших хлопців. Стосовно гри, то вона вдалась. Знаю Шериф дуже добре. Це хороша команда.

Їздив, дивився їхній нещодавній матч проти датського Норшелланна (1:1). Хлопцям казав, що матчі проти таких суперників як Шериф — це перевірка можливостей команди, на що ми здатні на сьогоднішній день. І хлопці показали, що вони вміють грати у футбол.

Дуже сподобався перший тайм у їх виконанні: дисципліна, гра. Та й другий тайм непоганий. Добре, що вдалось виграти. Ця перемога піде нам до активу. Будемо рухатись далі.

Щось таке дійсно було в цьому матчі проти колишньої команди. Але своїм хлопцям я сказав, щоб діяли спокійно, показали хороший футбол, не дивлячись на те, з ким граємо. Суперник — хороший клуб, який тільки рік тому виступав у груповому турнірі Ліги чемпіонів, обігравав Реал, Шахтар.

Так, зізнаюсь, хотілось вийти та обіграти Шериф. Дуже задоволений, що перемогли. Ми на правильному шляху.

Велика подяка від мене, тренерського штабу, футболістів за те, що вони збираються та підтримують команду. А ми будемо робити все, щоб їм подобалась наша гра та радувати перемогами", — заявив український фахівець.

Наступний товариський матч криворізький Кривбас проведе проти узбекистанського Нефтчі Фергана 9 лютого, о 16:30.