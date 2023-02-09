Україна

Реакція на останню новину.

Тільки-но колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив про обшуки у фірмі президента УАФ Андрія Павелка "Атланта Агро", що пройшли у Дніпрі, як майже одразу сама УАФ відреагувала на цю новину.

"Окремі регіональні ЗМІ та анонімні телеграм-канали почали розповсюджувати "інформацію" про обшуки в дніпровській компанії, до якої нібито має відношення "президент Федерації футболу України" Андрій Павелко. Це неправда!

Керівник УАФ не має жодного відношення ні до самої компанії, ні до обшуків, які в ній проходили (якщо це дійсно так). Просимо представників ЗМІ користуватися перевіреними джерелами інформації і не брати участі в замовних дискредитаційних провокаціях!" — зазначила організація на своїй фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, що наприкінці листопаду минулого року Павелко та Запісоцький вийшли під заставу на загальну заставу у 20 мільйонів гривень.

