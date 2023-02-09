Україна

Судячи з фото, його провели представники СБУ.

Наприкінці листопада президент УАФ Андрій Павелко вийшов під заставу, яку внесла компанія УАФ Маркетинг. Та схоже, що проблеми з законом в очільника українського футболу стають дедалі більшими.

Як написав на своїй сторінці у фейсбуці колишній народний депутат України Ігор Мосійчук, у четвер, 9 лютого, у Дніпрі пройшли обшуки в однієї з фірм Андрія Павелка — "Атланта Агро". Їхня причина наразі не називається, проте Мосійчук у пості прямо натякнув на корупційну складову.

Також джерело повідомляє, що за знищення опублікованих ним фотографій президент УАФ пропонував 300 тисяч євро. З фотографій видно, що проводили обшук співробітники СБУ.