Україна

У матчі товариського турніру полтавчани зіграють з естонським клубом.

З 10 по 18 лютого у Туреччині відбудеться турнір BGV Winter Cup за участі Полісся, Ворскли, Вересу та естонської Левадії. Він носить і благодійну мету, а саме збір коштів на дрони для ЗСУ.

У першому матчі дня об 11:00 житомиряни протистоятимуть рівненцям. Ввечері ж у гру вступить і команда Віктора Скрипника, чиїм стартовим суперником стане естонський колектив.

Пряма трансляція матчу: