У матчі товариського турніру полтавчани зіграють з естонським клубом.
Віктор Скрипник, ФК Ворскла
10 лютого 2023, 09:24
З 10 по 18 лютого у Туреччині відбудеться турнір BGV Winter Cup за участі Полісся, Ворскли, Вересу та естонської Левадії. Він носить і благодійну мету, а саме збір коштів на дрони для ЗСУ.
У першому матчі дня об 11:00 житомиряни протистоятимуть рівненцям. Ввечері ж у гру вступить і команда Віктора Скрипника, чиїм стартовим суперником стане естонський колектив.
Пряма трансляція матчу: