Україна

Підсумки матчу від гравця Вереса.

Захисник рівненського Вереса Семен Вовченко прокоментував гру на Winter Cup проти Полісся, в якому його команда поступилась в серії післяматчевих пенальті. Нагадаємо, основний час закінчився нічиєю 3:3.

"Звісно, дещо розчаровані результатом. Хотілося перемогти. Хоча, загалом, є розуміння, що це просто підготовка до офіційних матчів у чемпіонаті.

Можливо, причина невдалого старту — навантаження на тренуваннях. Хоча, потім зуміли зібратися, почали грати у свою гру і забивати.

Найбільш емоційний момент матчу — другий гол. Зрозуміли, що можемо відігратися, побігли вперед.

Щодо післяматчевого пенальті, сам визвався бити першим. Був впевнений в собі, хотів психологічно допомогти іншим. На жаль, програли. Але це не трагедія. Шанси на перемогу у турнірі залишаються. Потрібно вигравати у наступних двох матчах", - сказав гравець в післяматчевому інтерв'ю .