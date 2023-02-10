Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів стартового туру другого кола VBET Ліги сезону 2022/23 років. У цьому турі Динамо зустрінеться з Інгульцем, лідер чемпіонату Дніпро-1 зіграє з Олександрією, а Шахтар проекзаменує Металіст 1925.

16 ТУР

3 березня (п’ятниця)

Кривбас – Колос 13:00

4 березня (субота)

Олександрія – Дніпро-1 12:00
Динамо – Інгулець 13:00
Верес – Чорноморець 14:00

5 березня (неділя)

Ворскла – Зоря 12:00
Металіст – Рух 13:00
Металіст 1925 – Шахтар 14:00

6 березня (понеділок)

Львів – Минай 13:00