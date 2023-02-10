Затверджено дати і час туру Української Прем'єр-Ліги.
фото - фк динамо київ
10 лютого 2023, 19:49
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів стартового туру другого кола VBET Ліги сезону 2022/23 років. У цьому турі Динамо зустрінеться з Інгульцем, лідер чемпіонату Дніпро-1 зіграє з Олександрією, а Шахтар проекзаменує Металіст 1925.
16 ТУР
3 березня (п’ятниця)
Кривбас – Колос 13:00
4 березня (субота)
Олександрія – Дніпро-1 12:00
Динамо – Інгулець 13:00
Верес – Чорноморець 14:00
5 березня (неділя)
Ворскла – Зоря 12:00
Металіст – Рух 13:00
Металіст 1925 – Шахтар 14:00
6 березня (понеділок)
Львів – Минай 13:00