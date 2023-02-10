Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти спарингу, що відбувся 10 лютого, о 16:00.
Колос - Самгуралі, фото Колос
10 лютого 2023, 22:59
В рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині Колос грав проти представника грузинського чемпіонату Самгуралі та поступився з рахунком 1:2.
За українську команду голом відзначився Мілько ударом з пенальті. Вирішальний м'яч ковалівці пропустили вже в компенсований час.
Відео голів та огляд товариського матчу:
Колос (Ковалівка) — Самгуралі (Грузія) 1:2 (0:1)
Голи: Мілько, 48 (пен.) — Патаркацішвілі, 44, Ломінадзе, 90+3