Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти спарингу, що відбувся 10 лютого, о 16:00.

В рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині Колос грав проти представника грузинського чемпіонату Самгуралі та поступився з рахунком 1:2.

За українську команду голом відзначився Мілько ударом з пенальті. Вирішальний м'яч ковалівці пропустили вже в компенсований час.

Відео голів та огляд товариського матчу:

Колос (Ковалівка) — Самгуралі (Грузія) 1:2 (0:1)

Голи: Мілько, 48 (пен.) — Патаркацішвілі, 44, Ломінадзе, 90+3