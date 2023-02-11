Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Харкова на зимових зборах.

Харківський Металіст продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Періци Огнєновича зіграла внічию проти узбецької Согдіани з рахунком 1:1.

У прийдешній грі "жовто-сині" зіграють проти представника Казахстану — Кайсар з міста Кизилорда, який у минулому сезоні посів другу сходинку в турнірній таблиці національної першості (14 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього харківський колектив погодився залишити півзахисника в Дніпрі-1.