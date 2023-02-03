27-річний француз має повернутися до розташування українського клубу.
Фарес Балулі, СК Дніпро-1
03 лютого 2023, 16:56
Півзахисник Дніпра-1 Фарес Балулі, швидше за все, не перейде до алжирської Кабілії. Про це повідомляє DZBallon.
За інформацією джерела, 27-річний француз не може завершити свій перехід до алжирського клубу, оскільки не отримав документів від української команди.
Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону, а його контракт належить харківському Металісту.
Цього сезону Балулі провів вісім поєдинків, у яких відіграв на полі 134 хвилини.