Україна

27-річний француз має повернутися до розташування українського клубу.

Півзахисник Дніпра-1 Фарес Балулі, швидше за все, не перейде до алжирської Кабілії. Про це повідомляє DZBallon.

За інформацією джерела, 27-річний француз не може завершити свій перехід до алжирського клубу, оскільки не отримав документів від української команди.

Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону, а його контракт належить харківському Металісту.

Цього сезону Балулі провів вісім поєдинків, у яких відіграв на полі 134 хвилини.