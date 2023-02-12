Україна

Клуб непогано заробив на молодому футболісті.

Азербайджанська Зіра оголосила про підписання гравця молодіжної збірної України та Миная Ельдара Кулієва.

Контракт із 20-річним лівим півзахисником підписаний на 3,5 роки. Сума трансфера, за версією порталу Transfermarkt, склада 100 тисяч євро.

Ельдар Кулієв — вихованець академії донецького Шахтаря. За "гірників" він виступав до літа 2019 року, після чого перебрався у Маріуполь, де провів 7 матчів.

Розкритися йому вдалось в іграх за Минай. У 31 матчі за клуб він забив один гол. В кінці січня Зіра підписала форварда Динамо Владислава Кулача.