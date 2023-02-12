Україна

Інформація про спаринги буде доступна пізніше.

У суботу, 11 лютого, делегація львівського Руху знову вирушила до Хорватії на заключний навчально-тренувальний збір.

Разом з основною командою тренуватимуться та проходитимуть підготовку гравці складу U-19, які пробилися до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Збори команди Леоніда Кучука продовжаться два тижні, після чого буде виїзний матч із харківським Металістом в УПЛ.

Інформація про майбутніх спаринг-партнерів стане відома пізніше, коли будуть досягнуті всі домовленості.

Після 14 ігор Рух набрав 14 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.