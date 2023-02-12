Інформація про спаринги буде доступна пізніше.
Гравці Руху, ФК Рух
12 лютого 2023, 14:56
У суботу, 11 лютого, делегація львівського Руху знову вирушила до Хорватії на заключний навчально-тренувальний збір.
Разом з основною командою тренуватимуться та проходитимуть підготовку гравці складу U-19, які пробилися до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Збори команди Леоніда Кучука продовжаться два тижні, після чого буде виїзний матч із харківським Металістом в УПЛ.
Інформація про майбутніх спаринг-партнерів стане відома пізніше, коли будуть досягнуті всі домовленості.
Після 14 ігор Рух набрав 14 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.