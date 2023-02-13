Україна

Українцю стало погано на тренуванні луганської команди.

У Олега Данченка стався інфаркт під час тренувального заняття Зорі, повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, це сталося вчора, 12 лютого, на зборах у Туреччині.

Данченко на тренуванні пережив клінічну смерть: його серце зупинялося тричі. Його врятувала щаслива випадковість. Українця було доставлено до реанімації.

Нагадаємо, раніше Данченка було визнано найкращим гравцем луганської Зорі у першій половині сезону УПЛ. Цього сезону він провів 17 матчів в УПЛ і відзначився однією результативною передачею.

У середині січня минулого року Данченко пережив втрату в сім'ї через загибель своєї дружини в автокатастрофі.