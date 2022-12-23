Україна

Луганці визначили героя першої половини сезону.

В Зорі визначили найкращого футболіста першої половини сезону. Ним став захисник Олег Данченко, повідомляється на офіційному сайті луганців.

Голосування проводилось в одній із соцмереж серед вболівальників. Основна боротьба розгорнулася між захисником Олегом Данченком та півзахисником Ігорем Кирюханцевим.

Нагадаємо, Данченко виступає за Зорю на правах оренди з грецького АЕКу. У поточному сезоні він провів за 17 матчів, у яких відзначився результативною передачею.

Раніше ми писали, що Зоря та Кривбас проведуть збори у Туреччині.