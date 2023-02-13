Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 12 лютого 2023 року, 14:00.

Кривбас продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Команда Юрія Вернидуба провела сьомий спаринг, у якому суперником був молдавський Петрокуб.

На жаль, українці поступились з рахунком — 1:2. У складі української команди голом відзначився Ріфет Капіч, який реалізував пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Петрокуб:

Кривбас — Петрокуб 1:2

Голи: Капіч, 38 (з пенальті) — Йосіпой, 23, Ревенко, 27.

Кривбас: Сарнавський – Якімець (Понєдєльнік, 28), Вернидуб (Кораблін, 71), Бескоровайний, Стецьков (Рябов, 46) – Задерака (Устименко, 46), Банада (Семотюк, 61), Татарков (Микитишин, 65), Капіч (Приходько, 82), Хомченовський — Дебелко (Циганков, 74).

Петрокуб (стартовий склад): Чеботар, Жардан, Мудрак, Потирніке, Плетіке, Ревенко, Богачук, Плетіке, Амброс, Йосіпой, Кожокару.

Запасні: Аврам, Лупан, Котогой, Розгонюк, Бутучел, Жаман, Федоров, Бежан.