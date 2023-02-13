Було обрано 26 найкращих футболістів за підсумками минулого року.
fifpro.org
13 лютого 2023, 17:15
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) спільно з Міжнародною федерацією футболу (FIFA) оголосила усіх номінантів до символічної збірної за підсумками 2022 року.
Було обрано 26 найкращих футболістів за підсумками минулого року, з яких і буде згодом обрано символічну збірну (один голкіпер та десять польових гравців).
Вибір кандидатів робився на основі їх виступів у період з 8 серпня 2021 року по 18 грудня 2022 року включно.
Символічна збірна світу-2022 у буде оголошена на церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 2022, яка відбудеться в Парижі в понеділок, 27 лютого 2023 року.