Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) спільно з Міжнародною федерацією футболу (FIFA) оголосила усіх номінантів до символічної збірної за підсумками 2022 року.

Було обрано 26 найкращих футболістів за підсумками минулого року, з яких і буде згодом обрано символічну збірну (один голкіпер та десять польових гравців).

🚨 Introducing your 26-player squad shortlist for the 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11.



💬 Who will make the #World11?



🏆 27.02.2023@FIFAWorldCup pic.twitter.com/qVSw9f9Ooi