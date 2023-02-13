Україна

Коуч луганців не спростував інформацію щодо інтересу до українського форварда.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен висловився щодо результатів зборів, а також прокоментував інформацію, що Андрій Борячук з Шахтаря може перейти в Зорю.



"На зборах в нас серйозні навантаження та гарні суперники. Погода нам також допомагає. Цікаво було грати проти всіх команд. Результат не є важливим на даному етапі. Ми робили різні склади, щоб кожний гравець отримав свій час гри. Лідери наші повинні допомогти молодим хлопцям чи новим гравцям швидше зростати в професійному плані. В кожній грі ми дотримувалися свого стилю, попри склад.

Раніше, як і сьогодні, нам протистояли суперники з різним стилем. І це гарно для нас. Я задоволений тим, як команда працює. Ми бачимо обсяг їхньої роботи за допомогою Catapult. Якщо щось не виходить, ми відпрацьовуємо це у тренувальному процесі. Всі допомагають один одному. Намагаємося виправляти в наступних матчах те, що нам не вдавалося раніше.

На кожній позиції в нас є гравці. Але ми завжди хочемо підсилювати гру команди. Подивитися, які ще є таланти в Україні чи за її межами, щоб ми дивилися не тільки в сьогоднішній день, а й наперед.

Андрій Борячук? Я знаю його з 14-ти років. Він може підсилити гру нашої команди, але інформації, що він перейшов чи переходить до нас в мене немає", — цитує коуча офіційний сайт команди.

Нагадаємо, першу половину сезону Борячук провів в оренді в Металісті 1925. У 8 матчах УПЛ він забив 3 голи.