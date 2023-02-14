Україна

Однак "нічого серйозного" не сталося.

У понеділок, 13 лютого, відбулася сутичка між гравцями Миная та російського шинніка. В Анталії сталася масова бійка, внаслідок чого постраждали кілька гравців р осійської команди.

Це підтвердив прес-аташе Шинніка Ігор Мережин.

"Так, справді сутичка між нашими гравцями та гравцями клубу Минай відбулася вчора в готелі.

Постраждали кілька людей, але нічого серйозного. ̶п̶о̶т̶є̶р̶ь̶ Переломів, як пишуть у ЗМІ — немає", — наводить слова прес-аташе російський телеграм-канал СЕ.

Що ж до Минаю, то переможці двобою у вівторок зранку поїхали на тренування.