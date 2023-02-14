Однак "нічого серйозного" не сталося.
Гравці Шинніка
14 лютого 2023, 12:08
У понеділок, 13 лютого, відбулася сутичка між гравцями Миная та російського шинніка. В Анталії сталася масова бійка, внаслідок чого постраждали кілька гравців російської команди.
Це підтвердив прес-аташе Шинніка Ігор Мережин.
"Так, справді сутичка між нашими гравцями та гравцями клубу Минай відбулася вчора в готелі.
Постраждали кілька людей, але нічого серйозного. ̶п̶о̶т̶є̶р̶ь̶ Переломів, як пишуть у ЗМІ — немає", — наводить слова прес-аташе російський телеграм-канал СЕ.
Що ж до Минаю, то переможці двобою у вівторок зранку поїхали на тренування.