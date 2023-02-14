Україна

Бійка стала у турецькому готелі.

У понеділок, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Seginus футболісти та стафф Миная побили представників футбольного клубу шиннік ярославль. Про це повідомляє телеграм-канал "Бомбардир". Прізвищ учасників джерело не називає і каже, що поки їх говорити зарано.

Що цікаво, при поселенні у Минаю була умова, щоби разом із ними не селили російські команди. Втім, після землетрусу у Туреччині виникли проблеми з надходженням місця для житла, тож росіян підселили до українського клубу.

Як додає Бомбардир, до конфлікту призвела побутова ситуація. Один з українських футболістів зробив зауваження п'яному росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Громадянин держави-терориста не став вибачатись і його просто прибив футболіст Миная.

Росіянин привів своїх одноклубників і між футболістами сталася бійка під пісню "Допоможе ЗСУ". Наші гравці здобули перемогу, вранці на обличчях росіян було видно сліди від бою, деякі з них відправилися до медпункту, а незабаром їх виселять до готелю.

Що ж до Минаю, то переможці двобою у вівторок зранку поїхали на тренування, підсумував телеграм-канал.