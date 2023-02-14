Україна

У клубі прокоментували останню інформацію у ЗМІ.

Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК Минай та предстаників країни 404 — ярославського шиніка.

"Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

Інформація російських пропагандитських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників Шиніка та побили гравця у ліфті — традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони Шиніка лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают".

Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК Минай до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити Шинік згодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни", - свідчить заява Миная.

14 лютого минайці за розкладом відправились на тренування.