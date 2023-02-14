Україна

Асоціація готова при потребі допомогти клубу.

Президент УАФ Андрій Павелко запевнив, що Асоціація готова надати Минаю захист та підтримку після бійки футболістів українського клубу з росіянами у Туреччині.

"Учора в одному з турецьких готелів відбулася сутичка між футболістами нашого Минаю та командою з країни 404. Інцидент, звичайно ж, закінчився перемогою України та вимагає чітких висновків. По-перше, мав розмову із керівництвом ФК Минай. Запевнив у готовності УАФ надати юридичний захист та будь-яку іншу підтримку у зв’язку з провокацією, яку відносно футболістів клубу вчинили представники країни-агресора.

Загалом, УАФ гарантує кожній українській футбольній команді, де б вона не виступала, свою всебічну підтримку у разі виникнення подібних інцидентів.

По-друге, звернувся до Турецької футбольної федерації з наполегливим проханням вжити заходів щодо максимальної ізоляції агресивних російських футболістів не лише якомога далі від наших команд, але й футболістів інших країн також. Загалом, вважаю, що на ситуацію з Минаєм мають звернути увагу всі ті, хто сьогодні дозволяє собі розмірковувати над доцільністю послаблення спортивних санкцій проти росіян. Ви ж бачите, що агресивна пропаганда пронизує буквально усі прошарки суспільства країни 404. Як наслідок — її спортсмени фактично стають загрозою для інших.

Єдиний шлях гарантувати безпеку спортсменам цивілізованих країн це — повний міжнародний бан росіян, включно з Олімпіадою 2024 у Парижі! Слава Україні!", — написав Павелко у Facebook.

Раныше Минай опублікував офіційну позицію щодо виграної бійки у росіян.