Україна

Футболіст емоційно прокоментував нещодавню ситуацію.

Захисник Минаю Дмитро Нємчанінов прокоментував нещодавню бійку між футболістами клубу та представниками шинніка з 404.

"Сказали, що будемо пиз***и росіян, та й все. Що робити? Життя таке зараз. Однією з головних умов нашої команди було те, щоб в готелях, де ми житимемо, не було жодної російської команди, бо 100% буде конфлікт.

Організатори це не добачили. Вважаю, що це велика проблема. Зав’язалася сутичка, вона відбувалася в рівних складах, стіна на стіну в коридорі. Не було 1 на 10 чи якось інакше.

Те, що вони пишуть – повна маячня. Ніхто нікого не змушував співати український гімн. Як ти можеш змусити дебіла співати наш гімн, якщо він навіть слів не знає? Це нереально. Те, що когось там били в ліфті – теж не було. З нашої команди однозначно ніхто не постраждав", — розповів футболіст в інтерв'ю Футбол 2.0.

Раніше повідомлялось, що УАФ надасть юридичний захист та підтримку Минаю після бійки з росіянам.