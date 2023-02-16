Україна

Поєдинок пройде 16 червня поточного року.

Поєдинок відбудеться в Скоп’є на Національній арені Тоше Проеського (вміщує близько 33,5 тис. глядачів) і розпочнеться о 21.45 за київським часом. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування відбору Євро-2024 наша національна команда потрапила до групи С, де зустрінеться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. 26 березня збірна України стартує виїзним поєдинком з Англією в Лондоні на стадіоні Вемблі.

Календар відбору:

26 березня: Англія – Україна

16 червня: Північна Македонія – Україна

19 червня: Україна – Мальта

9 вересня: Україна – Англія

12 вересня: Італія – Україна

14 жовтня: Україна – Північна Македонія

17 жовтня: Мальта – Україна

20 листопада: Україна – Італія