Поєдинок пройде 16 червня поточного року.
Фото fkrabotnicki.com
16 лютого 2023, 17:14
Поєдинок відбудеться в Скоп’є на Національній арені Тоше Проеського (вміщує близько 33,5 тис. глядачів) і розпочнеться о 21.45 за київським часом. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування відбору Євро-2024 наша національна команда потрапила до групи С, де зустрінеться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. 26 березня збірна України стартує виїзним поєдинком з Англією в Лондоні на стадіоні Вемблі.
Календар відбору:
26 березня: Англія – Україна
16 червня: Північна Македонія – Україна
19 червня: Україна – Мальта
9 вересня: Україна – Англія
12 вересня: Італія – Україна
14 жовтня: Україна – Північна Македонія
17 жовтня: Мальта – Україна
20 листопада: Україна – Італія