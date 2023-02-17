Україна

Українська команда програла в товариському матчі.

Зоря в рамках підготовки до другої частини сезону провела товариський матч у Туреччині проти представника Латвії — ФК Рига.

Українська команда вийшла вперед завдяки автоголу Бабеца в першому таймі, проте у другій половині пропустила чотири м'ячі.

Точний удар Русіна під завісу гри лише трохи прикрасив поразку.

Рига - Зоря 4:2

Голи: Дабро, 46, Ауреліо, 67, Регза, 76, Дьянь, 86 — Бабец (автогол), 26, Русин, 90

Стартовий склад Зорі: Олександр Сапутін, Роман Вантух, Ігор Снурніцин, Максим Імереков, Ілля Гулько, Арсеній Батагов, Дмитро Мишньов, Сергій Булеца, Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Денис Антюх.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данченко, який пережив зупинку серця, присутній на матчі між Зорею і Ригою.