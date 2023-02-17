Україна

Футболіст почувається нормально.

12 лютого гравець Зорі Олег Данченко пережив клінічну смерть, його серце зупинялося тричі. Його врятувала щаслива випадковість. Українця було доставлено до реанімації.

Сьогодні Зоря проводить спаринг проти Риги. Як зазначає пресслужба луганського клубу, футболіст присутній на цьому матчі, також відомо, що він почувається нормально.

Нагадаємо, раніше Данченка було визнано найкращим гравцем луганської Зорі у першій половині сезону УПЛ. Цього сезону він провів 17 матчів в УПЛ і відзначився однією результативною передачею.

У середині січня минулого року Данченко пережив втрату в сім'ї через загибель своєї дружини в автокатастрофі.