Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 17 лютого 2023 року, 16:00.
Динамо — Лієпая, фото Динамо
17 лютого 2023, 19:59
Київське Динамо в товариському матчі у Туреччині грало проти латвійської Лієпаї та здобуло впевнену перемогу.
Голами в команді Мірчі Луческу відзначились Перріс та Волошин. Перший відзначився в середині першого тайму, а Назарій зняв усі питання під кінець гри.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Лієпая:
Динамо (Київ) – Лієпая (Латвія) – 2:0 (1:0)
Гол: Перріс (22), Н.Волошин (90+1).
Динамо: Нещерет — Караваєв, Дячук (Сирота, 76), Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 70) — Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 58), Перріс (Н.Волошин, 58), Буяльський (Царенко, 76), Кабаєв (Беніто, 65) – Ванат (Супряга, 58).
Лієпая (стартовий склад): Лазаревс — Грачов, Станич, Мате, Тінденберг, Лукман, Куція, Капун, Манкенда, Норданус, Додо.
Попередження: Караваєв (89).