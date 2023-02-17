Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 17 лютого 2023 року, 16:00.

Київське Динамо в товариському матчі у Туреччині грало проти латвійської Лієпаї та здобуло впевнену перемогу.

Голами в команді Мірчі Луческу відзначились Перріс та Волошин. Перший відзначився в середині першого тайму, а Назарій зняв усі питання під кінець гри.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Лієпая:

Динамо (Київ) – Лієпая (Латвія) – 2:0 (1:0)

Гол: Перріс (22), Н.Волошин (90+1).

Динамо: Нещерет — Караваєв, Дячук (Сирота, 76), Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 70) — Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 58), Перріс (Н.Волошин, 58), Буяльський (Царенко, 76), Кабаєв (Беніто, 65) – Ванат (Супряга, 58).

Лієпая (стартовий склад): Лазаревс — Грачов, Станич, Мате, Тінденберг, Лукман, Куція, Капун, Манкенда, Норданус, Додо.

Попередження: Караваєв (89).