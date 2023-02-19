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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував поразку від АЕК Ларнака.

Посеред поточного тижня дніпровський Дніпро-1 повернувся до проведення офіційних поєдинків, програвши першу частину двоматчевої дуелі попереднього раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА проти кіпрського АЕК Ларнака на полі суперників.

АЕК — Дніпро-1 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги конференцій

Півзахисник СК Домінго Бланко, який повернувся на поле після тривалої перерви, викликаної важкою травмою, розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Для мене грати в футбол є найголовнішим. Дійсно, я зараз перебуваю ще не в найкращій формі, але залишилось зовсім трохи набрати кондицій, щоб перебувати в оптимальному стані. Я дуже щасливий, що після тривалої перерви вийшов на поле, і сподіваюсь, що далі тепер буде тільки краще.

За період підготовки вся команда багато працювала, ми стали більш зіграними. Але все одно завжди є моменти, які необхідно покращувати: стандарти, створення та реалізація власних моментів. Гра була в’язкою — це одна з особливостей двоматчевих протистоянь. Ми розуміли, що буде важко, і дуже шкода, що не реалізували свої моменти.

Ні, у цьому ніяких проблем немає, адже я маю досвід гри на багатьох позиціях. Коли виходиш на заміну, головним є швидко налагодити дихання. Із цим все було добре, і я повторюся, що для мене найголовнішим є грати.

У футболі результат може змінитись у будь-який момент. Якби ми використали один зі своїх шансів або не дозволили забити супернику, була б інша історія. Але ми пропустили і тепер маємо відіграватися.

Треба з максимальною концентрацією діяти в обороні та надійно контролювати м’яч, не втрачати його у простих ситуаціях. Упевнений, що нам до снаги здобути необхідну перемогу", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж дніпровським Дніпром-1 та кіпрським АЕК Ларнака відбудеться 23 лютого, о 19:45.