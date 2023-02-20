Україна

Захисник дав коментар після матчу проти Ріги.

Гравець Динамо Київ Антон Боль висловився після нічийного результату проти ФК Рига в рамках контрольного матчу.

"Ми провели вже 12 матч під час нинішніх зборів, звісно, втома відчувається, але краще награвати комбінації в іграх, ніж на тренуваннях – таким чином можна швидше набрати форму до початку другої частини чемпіонату. Звісно, іноді прикро, коли не вдається здобути перемогу, але я вважаю, що під час зборів перемоги – це не головне. Основне, як я вже сказав, – набрати хорошу форму до початку офіційних матчів.

Рига — непогана команда, але усі розуміють, що Динамо – це відомий бренд, і тому не дивно, що на зборах кожна команда у матчах проти нас буде викладатися не на 100, а навіть на 200%.

Для мене це велика відповідальність, і я зроблю усе від себе залежне, щоб виправдати довіру тренерського штабу та потрапити до основного складу Динамо.

Хочеться якомога швидше повернутися додому. Сьогодні з хлопцями читали новини про візит президента США Джо Байдена до Києва, і також мріємо про те, щоб швидше поїхати в Україну", — наводить слова Боля офіційний сайт клуба.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Динамо Київ проти ФК Рига.