Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 20 лютого 2023 року, 16:00.
Динамо, ФК Динамо
20 лютого 2023, 19:12
У рамках товариського матчу на тренувальних зборах київське Динамо помірялось силами з віце-чемпіоном Латвії Ригою.
Команди розійшлись мировою: на гол Йоїча відповів Царенко — 1:1.
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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Рига:
Динамо — Рига 1:1
Голи: Царенко, 79 — Йоїч, 56
Динамо: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малиш (Караваєв, 46) – Андрієвський, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перріс (Беніто, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).
Рига (стартовий склад): Пурінс, Нгом, Черномордійс, Бабец, Талла, Юрковскіс, Ауреліо, Йоїч, Ньянг, Сойсало, Рамірес.