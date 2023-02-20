У рамках товариського матчу на тренувальних зборах київське Динамо помірялось силами з віце-чемпіоном Латвії Ригою.

Команди розійшлись мировою: на гол Йоїча відповів Царенко — 1:1.

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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Рига:

 

Динамо — Рига 1:1

Голи: Царенко, 79 — Йоїч, 56

Динамо: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малиш (Караваєв, 46) – Андрієвський, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перріс (Беніто, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).

Рига (стартовий склад): Пурінс, Нгом, Черномордійс, Бабец, Талла, Юрковскіс, Ауреліо, Йоїч, Ньянг, Сойсало, Рамірес.