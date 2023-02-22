Україна

Футболіст зізнався, що хотів би ще пограти у національній збірній.

Новачок Інтера з Маямі Сергій Кривцов розповів про своє майбутнє в збірній України та про завершення кар'єри.

"Якщо майбутній головний тренер буде на мене розраховувати, то, звісно, я дуже хочу грати у національній збірній України. Поки в мене є на це сили. Все залежить від моєї форми та від бачення нового коуча. Але я, звісно, ще завершувати в збірній не бажаю".

"В мене контракт з Інтером до 2025 року та опція продовження на рік. Поки не можу сказати, що я планує далі. На два роки мінімум я гравець Інтера. Мені все подобається. Нове життя до якого я звикаю. Але буду дивитися далі, як піде американська кар'єра.

Маямі — релакс вайб. Усі дуже ввічливі, питають про те, як в мене справи та що я робив. Коли дізнаються, що я з України, висловлюють підтримку. Усі знають про війну, і це дуже важливо, адже вона далеко від США", — сказав Кривцов в інтерв'ю каналу THE GAME / ROMAN KADEMIN.

Раніше Кривцов розповів про те, як в нього виник варіант з переходом з Шахтаря в Інтер Маямі.