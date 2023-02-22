Северная Америка

Футболіст розповів про варіант з новим клубом та тонкощами ліги.

Український захисник Інтера з Маямі Сергій Кривцов розповів, як в нього взимку виник варіант з переїздом в МЛС.

"В Інтері будується нова команда, багато людей пішло, багато новачків. Амбітні цілі перед командою на цей сезон. Їм були потрібні 3-4 досвідчених гравці, адже команда дуже молода. В першу чергу їх зацікавив мій досвід, який я можу передати молодим гравцям. Десь підказати, десь показати...

Трансфером займався Вадим Шаблій та його помічник в США. Він мені дуже допоміг та зараз допомагає. Ми з жінкою давно хотіли приїхати в США як туристи, подивитися, як живуть люди. Одна справа у кіно, а інше — самому побачити. Я дуже люблю літо, а як дізнався про Маямі... Так, здивувався, але був щасливий".

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"Я підписував контракт не з Інтером, а з лігою МЛС. Усі бонуси приходять від МЛС. А там команда вирішує, як ці бонуси ділити між футболістами. Вирішує капітан, не адміністрація. Зараз в мене одна зарплата, у наступному буде вища.

Цифри не скажу. Я переходив не за гроші. По зарплаті я впав майже у два рази. Це якщо порівнювати із гонораром у Шахтарі. З грошами все добре, але я сюди не не заробляти приїхав", — розповів Кривцов в інтерв'ю каналу THE GAME / ROMAN KADEMIN.

Нагадаємо, що Кривцов підписав контракт, розрахований на сезон-2024 та 2025. Також передбачено можливість продовження угоди ще на один рік.