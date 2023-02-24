Україна

Футболіст нещодавно залишив Львів.

Полтавська Ворскла на своєму сайті офіційно оголосила про підписання воротаря Івана Пономаренка.

Клуб уклав угоду за схемою 1+1 із новачком. Новобранець уже приєднався до одноклубників та провів кілька тренувань із юнацьким складом біло-зелених.

Раніше 24-річний кіпер захищав ворота ФК Львів, який залишив у зимове трансферне вікно.

"24-річний страж воріт не приховує, що дуже радий стати частиною великої та амбітної родини ворсклян. Вітаємо в команді, Іване!", — пише пресслужба.

Раніше Ворскла повідомила про підписання гравця бразильського клубу Жувентуде Лукаса Раміреса.