Лукас Рамірес оформив контракт з полтавським клубом.
Лукас Рамірес, офіційний сайт Ворскли
19 лютого 2023, 17:29
Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання гравця Жувентуде Лукаса Раміреса.
20-річний центрбек приєднався до команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині та зумів переконати тренерський штаб Віктора Скрипника у тому, що він здатний підсилити гру команди в чемпіонаті.
Футболіст поставив підпис під трирічним контрактом.
Нагадаємо, Ворскла стала переможцем товариського турніру Winter Cup 2023.