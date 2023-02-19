Україна

Лукас Рамірес оформив контракт з полтавським клубом.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання гравця Жувентуде Лукаса Раміреса.

20-річний центрбек приєднався до команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині та зумів переконати тренерський штаб Віктора Скрипника у тому, що він здатний підсилити гру команди в чемпіонаті.

Футболіст поставив підпис під трирічним контрактом.

Нагадаємо, Ворскла стала переможцем товариського турніру Winter Cup 2023.