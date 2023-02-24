Олександр Мельник переїжджає на Закарпаття.
Олександр Мельник, офіційний сайт Олександрії
24 лютого 2023, 17:30
Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про оренду захисника Олександра Мельника в Минай.
Орендна угода розрахована до 30 червня 2023 року.
Мельник є вихованцем академії київського Динамо. В цьому сезоні на рахунку захисника чотири матчі в українській Прем'єр-лізі. Результативними діями Олександр не відзначався.
Взимку 2022 року Мельник перепідписав контракт з Олександрією до 2025 року.