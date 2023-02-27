Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та харківський Металіст 1925.

Олександрія та харківський Металіст 1925 перенесеним матчем шостого туру української Прем'єр-ліги на КСК Ніка відкриють другу частину національної першості.

Руслан Ротань у дебютному стартовому складі вирішив використати Логінова в центрі захисту, тоді як Волошин, Шулянський та Мустафаєв складуть лінію атакувального півзахисту, а Михайленко долучиться до опорної зони.

Едмар та Олег Голодюк, у порівнянні з нічиєю проти київського Динамо (1:1), залучили Безуглого до центру захисту, тоді як Жичиков зіграє ліворуч від нього, Мартинюк обійматиме позицію в центрі поля. Бичек розташується в центральній лінії, а Чирук очолить атаку.

Олександрія: Горох — Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков — Михайленко, Рибалка — Мустафаєв, Волошин, Шулянський — Третьяков.

Запасні: Мінчев, Ковалець, Авагімян, Калітвінцев, Кожушко, Скорко, Мартинюк, Матюшенко, Копина, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень — Мартинюк — Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк — Чирук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков, Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський.

Гра Олександрія — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.