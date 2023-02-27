Україна

Футболіст показав, що писали мешканці країни-терористки.

Нещодавно захисник Львова Олексій Дитятьєв разом зі своїм одноклубником зірвав прапор країни-терориста рф біля готелю у Туреччині.

Тоді футболіст написав, що зовсім скоро ця тенденція продовжиться в усіх окупованих містах України, але розпочалась вона у Туреччині.

Звичайно, в Instagram українцю почали надходити погрози від так званих людей з так званої рф. Футболіст показав, що один з таких пропонував зустрітись.

Дитятьєв відповів лаконічно, і підкреслив: "Як же мені подобається, як у вас горять ср*ки. Пишіть більше. Слава Україні. Слава ЗСУ".