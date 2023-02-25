Україна

Відео опублікував захисник "містян" Олексій Дитятьєв.

У Туреччині будь-що російське натикається на небезпеку, коли зустрічається з українськими футболістами. У докази тому — і Данило Сікан, і Минай, і тепер двоє гравців ФК Львів.

Захисник клубу Олексій Дитятьєв на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував відео, на якому він з одним із партнерів зриває прапор терористичної держави, які у Туреччині полюбляють вішати біля готелів.

"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Турції", — підсумував 34-річний футболіст.

Відзначимо, що Олексій є уродженцем Нової Каховки, окупованої державою 404.