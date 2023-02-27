Україна

Гідний вчинок хорватських уболівальників.

У неділю, 26 лютого, загребське Динамо у "Вічному дербі" хорватського футболу розгромило сплітський Хайдук — 4:0. Втім, у першу чергу у цій грі слід відзначити не гравців, а фанатів клубу зі столиці Хорватії.

Під час матчу на трибуні загребських уболівальників був розгорнутий банер "Free Azov". У їхніх руках також знаходилися шалики, на яких виднілися імена загиблих героїв України. Крім того, на трибуні були українські прапори і надпис "Героям Слава".

Відзначимо, що ця акція підтримки України з боку прихильників загребського колективу є далеко не першою. З початку повномасштабної війни росії проти України вони регулярно показують свою чітку позицію.

Нагадаємо, що багато бійців полку Азов знаходяться у російському полоні з травня, коли вони отримали відповідний наказ вищого керівництва України після 86 днів героїчної оборони Маріуполя.



Немало з них, включно з командиром полку Денисом "Редісом" Прокопенком, було обміняно. Звільнене вище командування за умовами обміну наразі перебуває у Туреччині. Втім, багато наших героїв ще досі знаходяться у полоні рф.