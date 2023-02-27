Україна

Гравець допоміг "червоно-білим" у першій половині сезону.

Кривбас офіційно оголосив про підписання нового контракту із захисником Тимуром Стецьковим.

25-річний футболіст поставив підпис під контрактом на два роки. Стецьков перейшов до Кривбасу у червні 2022 року. У першій частині сезону на його рахунку 12 матчів, у яких він відзначився одним забитим голом.

Відзначається, що Стецьков допоміг команді фінішувати на восьмому місці чемпіонату України, забивши переможний гол у ворота Чорноморця у 15 турі. Хоча після матчу між Олександрією та Металістом 1925 (3:3), команда на дев'ятому місці.

Стецьков — вихованець Дніпра. У 2015 році він грав за Гірник, який після став Кривбасом. З 2016 по 2022 рік виступав у складі Олександрії.

Раніше Кривбас оголосив про продовження контракту із півзахисником Микитою Татарковим.